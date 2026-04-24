Foggia: uomo uccide la moglie e poi si costituisce

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carabinieri notte

A Foggia un uomo di 48 anni – Antonio Fortebraccio – ha ucciso la moglie – Stefania Rago, di 46 – a colpi di pistola e poi si Ã¨ costituito. Il femminicidio Ã¨ stato compiuto nell’abitazione della coppia. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l’esplosione di quattro proiettili. Sul posto i medici legali e i carabinieri.

L’uomo Ã¨ una guardia giurata. La coppia – raccontano i vicini – ha due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza.
La testimonianza: “C’era un litigio in corso, poi gli spari”

“La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c’era un acceso litigio in corso nell’appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola”, ha detto all’Ansa un vicino di casa dell’uomo. “Dopo un po’ si Ã¨ affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell’ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell’uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile. La mia compagna Ã¨ spaventata”, ha aggiunto. ANSA

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