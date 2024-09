Roua Nabi uccisa dall’ex marito, lui aveva il braccialetto elettronico

Una coltellata fatale. È stata uccisa così a Torino Roua Nabi, 34enne di origine tunisina. A ferirla a morte sarebbe stato il marito, dal quale era separata. L’uomo ha 48 anni, è suo connazionale ed era già stato denunciato. Aveva anche il braccialetto elettronico. Non è servito però a impedire il femminicidio, avvenuto sotto gli occhi dei figli minorenni della coppia.

Roua Nabi uccisa dall’ex, i figli hanno tentato di salvarla

Secondo quanto ricostruito finora, l’omicidio è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 settembre, in via Cigna, periferia nord di Torino. C’è stata una lite tra Roua e l’ex marito Ben Alaya Abdelkader. L’uomo avrebbe impugnato un coltello e ferito la donna, per poi scappare. I figli adolescenti hanno tentato di salvare la mamma. La ragazza è scappata dai vicini chiedendo aiuto, il fratello minore è corso in strada inseguendo il padre e chiedeva aiuto ai passanti, affinché lo fermassero. I carabinieri erano già sulle sue tracce e lo hanno bloccato ad alcune centinaia di metri dalla casa teatro dell’aggressione.

Roua Nabi aveva denunciato l’ex

Ben Alaya Abdelkader aveva il braccialetto elettronico. Lo indossava dall’estate, quando era stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna per episodi di violenza. Lei, secondo quanto emerso, voleva vivere all’occidentale. Lui non era dello stesso parere e avrebbe avuto più volte comportamenti violenti. Sono in corso accertamenti per capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo di controllo.

L’uomo è stato arrestato e sarà interrogato nelle prossime ore. Intanto vanno avanti i rilievi in casa della donna e sono sentiti anche i vicini. “Ho sentito urla disumane che non riesco a togliermi dalla testa”, racconta una residente nello stabile.

www.today.it – foto Facebook