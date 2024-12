17enne ucciso a Campi, indagati due immigrati di seconda generazione

FIRENZE, 31 DIC – Due ventenni di Campi Bisenzio (Firenze) risultano indagati dalla procura di Firenze per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso in strada la notte del 29 dicembre dopo la discoteca. Secondo quanto emerge, l’ipotesi è di concorso in omicidio volontario. I due sono stati individuati dalle indagini dei carabinieri e hanno ricevuto avviso di garanzia.

L’atto è stato notificato ai due ventenni, giovani di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia. La famiglia della vittima si riserva di nominare un proprio consulente medico legale. Intanto, la Società della salute Empolese-Valdelsa ha incaricato uno psicologo di seguire i familiari di Maati Moubakir a Certaldo (Firenze).

Oggi la procura ha conferito a un medico legale l’incarico per l’autopsia sul cadavere del 17enne, colpito più volte con arma da taglio, poi trovato morto in via Tintori a Campi Bisenzio la mattina presto del 29 dicembre. L’autopsia è fissata per il 2 gennaio e sarà svolta all’istituto di Medicina legale di Firenze.Le indagini dei carabinieri proseguono. (ANSA)