Uccisa a 18 anni con 77 forbiciate: chiesto ergastolo per jashandeep Badhan

ImolaOggi CRONACA, News 2026

jashandeep Badhan

BERGAMO, 22 APR – La pm di Bergamo Raffaella Latorraca ha chiesto la condanna all’ergastolo per Jashandeep Badhan, il ventenne di origini indiane in carcere e reo confesso dell’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni la notte del 26 ottobre 2024 a forbiciate nella sua casa di Costa Volpino.

Secondo la pm sussisterebbero le aggravanti che innalzano la pena al carcere a vita: la rapina del telefonino e la crudeltÃ .â€¨ Secondo quanto ricostruito, infatti, Badhan l’avrebbe prima tramortita con pugni, poi le avrebbe sbattuto il capo sul pavimento, quindi l’ha strozzata e infine ha infierito con 77 forbiciate, come emerso dall’autopsia. Poi era scappato con il cellulare della vittima. La sentenza Ã¨ in programma per il 13â€¨maggio. (ANSA)

Jashandeep Badhan: “Sara mi ha sorpreso mentre cercavo droga e l’ho uccisa”

Share

Articoli correlati

Omicidio Vincenzo Iannitti

Omicidio Vincenzo Iannitti, fermato il 19enne Victor Uratoriu

Omicidio Yana Malayko, ipotesi ergastolo per Dumitru Stratan

Omicidio Yana, Dumitru Stratan condannato all’ergastolo

Gabriele Vaccaro

Omicidio di Gabriele Vaccaro: fermato 17enne egiziano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *