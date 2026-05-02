Bengalese uccide il fratello e mostra il cadavere ai familiari in videochiamata

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Bengalese uccide il fratello

La scena del delitto mostrata ai familiari in una drammatica videochiamata nella quale confessa di aver appena ucciso il fratello minore durante una lite, mostrando lâ€™arma del delitto, un coltello da cucina e il corpo riverso in casa per terra. Ãˆ il drammatico particolare che emerge nelle indagini a carico di Sheikh Md Humaun il 33 enne bangladese, arrestato ieri dai carabinieri a Tricase, in provincia di Lecce, con lâ€™accusa di avere ucciso suo fratello 28enne.

La scena della videochiamata compare su molti siti di news del Bangladesh in cui si fa riferimento ai dissidi tra i due fratelli.

Da un primo esame medico-legale fatto questa mattina dal medico legale Ermenegildo Colosimo presso lâ€™obitorio del Vito Fazzi di Lecce, sono emerse tre coltellate, ma solo una mortale inferta di spalle allâ€™altezza della regione lombare. Lâ€™uomo Ã¨ stato bloccato ieri sera subito dopo il delitto dai carabinieri chiamati da una terza persona che aveva assistito allâ€™aggressione.

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