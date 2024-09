Anziani legati al letto, Asl Napoli 1: procedura nel rispetto della normativa

Strisce di lenzuola bloccano al letto i polsi di due ultranovantenni ricoverati nel reparto di Neurochiurgia dell’ospedale San Paolo di Napoli: il video è stato girato da un parente

Si è conclusa la verifica della Commissione ispettiva ASL: Nessun comportamento censurabile, la procedura è avvenuta nel rispetto della normativa. Al termine delle immediate verifiche disposte dalla Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1 Centro conseguente agli articoli di stampa che hanno riportato notizia di alcuni pazienti “contenuti” ai letti di degenza, la stessa Asl ha pubblicato una nota:

“E’ opportuno segnalare che i componenti della Commissione ispettiva – dopo un’accurata verifica delle cartelle cliniche ed infermieristiche e avendo acquisito puntuali dichiarazioni del dott. Sinisi in qualità di Direttore f.f. U.O.C. Neurologia del P.O. San Paolo – non hanno ravvisato, sui casi segnalati, comportamenti censurabili. Il contenimento dei due pazienti, infatti, affetti da gravissime patologie cerebrovascolari, assolutamente non collaboranti e con controindicazioni al trattamento con sedativi, risulta essere stato effettuato in linea con la procedura prevista dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 del novembre 2011, recepita dall’Azienda con la delibera n. 1130 del 30/5/2018. Unico neo, la mancata annotazione in cartella clinica del contenimento effettuato per uno dei pazienti. Inoltre, i riscontri fotografici effettuati in ambedue i casi non mostrano alcuna lesione cutanea compatibile con una contenzione prolungata”.

