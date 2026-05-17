Modena, Calenda: ‘sciacalli sfruttano la rabbia a scopo elettorale’

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Calenda Azione

Commenti sui fatti di Modena, dove alcuni pedoni sono stati investiti e feriti gravemente dal 31enne Salim El Koudri, soggetto “psichiatrico”, con laurea in economia e patente di guida.

Il coportavoce dei verdi, Angelo Bonelli chiede di “evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica e di fermare la corsa di chi prova a trasformare una tragedia in propaganda”.

Carlo Calenda, leader di Azione accusa: “Vedo tanti sciacalli a due zampe cercare di sfruttare la rabbia per quanto accaduto per fini elettorali. Solidarietà ai feriti e gratitudine per chi ha fermato l’assassino”.

Interviene anche il generale Roberto Vannacci, che coglie l’occasione per tornare a chiedere un decreto per la remigrazione. “Un immigrato di seconda generazione piomba addosso alla folla e investe diversi cittadini -sono le parole del leader di Futuro nazionale- . Non contento esce con un coltello e soltanto grazie al coraggio di alcuni cittadini eroici è stato bloccato. “La sinistra è Forza Italia votano in maniera concorde contro ogni emendamento che si ponga l’obiettivo di un controllo dell’immigrazione”, è l’accusa.
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