Modena, Piantedosi: “fatto collocabile nel disagio psichiatrico”

Auto sulla folla a Modena: secondo il Ministro Piantedosi è fatto collocabile nel disagio psichiatrico

“Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti”, però il fatto sembra collocabile “in una situazione di disagio psichiatrico”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro in prefettura a Modena.

“Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa”, ma “per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c’era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta”, ha aggiunto.

El Koudri non risponde ai pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Koudri, il 31enne fermato con l’accusa di strage per aver falciato la folla in centro a Modena nel pomeriggio sabato 16 maggio. La convalida del fermo, secondo quanto apprende LaPresse da fonti legali, è attesa per il primo pomeriggio di lunedì 18 maggio. Contattato al telefono da LaPresse, l’avvocato Francesco Cottafava che assiste El Koudri, ha spiegato di non essere ancora in possesso degli atti di indagine. “Il mio assistito è in uno stato di confusione totale”, ha affermato.

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