Tajani: “L’uomo di Modena è italiano”

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Antonio Tajani

Tajani: “Togliere permesso di soggiorno a chi delinque? L’uomo di Modena è italiano”

“Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell’evento di ieri” a Modena “non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano”.(di origine marocchina con cittadinanza italiana, ndr)

Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo, a margine del congresso regionale di FI in Calabria, a una domanda sull’ipotesi avanzata dalla Lega.
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