Bimbo morto al Meyer, 9 indagati tra medici e infermieri

ImolaOggi CRONACA, News 2026

ospedale Meyer di Firenze

Nove indagati nell’inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni, deceduto al Meyer di Firenze la notte tra l’8 e il 9 maggio

La procura di Firenze ha notificato l’avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico.
I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Sabato prossimo sarà conferito l’incarico per l’autopsia sulla salma che si svolgerà nella stessa giornata all’istituto di medicina legale di Firenze. ANSA

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