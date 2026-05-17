Sindaco di Modena Mezzetti: “No a sciacallaggio politico”

Sindaco di Modena Mezzetti: “L’uomo immobilizzato anche da stranieri. No a sciacallaggio politico”

“Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli”, il primo a intervenire per bloccare Salim El Koudri ieri a Modena, “sottolineo che tra quelli che lo hanno immobilizzato c’erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi”.

Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, arrivando all’ospedale di Baggiovara, spiegando che sono intervenuti due egiziani, oltre a Signorelli, e poi anche alcuni negozianti pachistani di negozi della via, per bloccare il 31enne.

“Dobbiamo guardarci – ha detto – da due pericoli in questo momento: il pericolo di questi attentatori o comunque questi pazzi che scatenano questi drammi, ma anche da quegli avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano gli incendi, gli odi e i rancori per lucrare politicamente. Fortunatamente devo dire che le diverse forze politiche comprese anche in particolare quelle d’opposizione della città, Forza Italia, Fratelli d’Italia, hanno avuto un atteggiamento molto equilibrato e molto responsabile e non hanno inseguito, questo terreno, questa deriva di sciacallaggio”.

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