Raid sessuale di nordafricani a Milano, in dieci contro due fidanzati

MILANO – La coppia circondata e stretta in un angolo. Il gruppo di rapinatori che spintona i due fidanzati per costringerli a consegnare quello che hanno in tasca. La reazione delle vittime designate. Poi il raid sessuale, sorretto e amplificato dalla forza del branco: la ragazza, sotto choc, dirà di aver sentito quelle mani sconosciute che le palpeggiavano il seno e i glutei. La fuga degli aggressori, inseguiti dagli addetti alla security del vicino locale. L’intervento dei carabinieri e l’arresto di uno dei presunti molestatori, il trentaseienne egiziano Mohamed Hassan N., residente in provincia di Bergamo e fino a qualche giorno fa sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine.

Ora è caccia ai complici, una decina descritti come nordafricani. Un altro possibile sospettato, un ventenne egiziano residente in zona Navigli, è stato identificato qualche minuto dopo dai militari: la ragazza lo ha visto passare e lo ha segnalato agli investigatori dell’Arma, indicandolo come componente della banda pur non ricordando se abbia partecipato alla tentata rapina o al palpeggiamento.

Il luogo in cui è avvenuta l’aggressione

La ricostruzione della vicenda ci riporta alle 4.20 della notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Dopo aver trascorso la serata nella discoteca Alcatraz di via Valtellina, un ventunenne e una diciannovenne, entrambi italiani, percorrono pochi metri e si appartano sotto un porticato, vicino alle rampe del parcheggio interno del supermercato d’angolo con viale Stelvio.

Passano pochi secondi, e spuntano gli aggressori: stando a quanto si legge nella richiesta di convalida firmata dal pm di turno, si tratta di “dieci-dodici persone di etnia maghrebina”. Puntano al cellulare e al portafogli di lui e alla borsetta di lei, ma gli aggrediti, seppur in netta inferiorità numerica, riescono a resistere.

Non è finita: è in quel momento che la diciannovenne, studentessa universitaria fuorisede, viene palpeggiata nelle parti intime. Le urla dei fidanzati richiamano l’attenzione degli addetti alla sicurezza dell’Alcatraz, che si accorgono subito di quello che è appena successo e iniziano a rincorrere uno degli aggressori, che indossa jeans e giubbotto beige. I carabinieri della stazione Garibaldi, impegnati in un servizio di controllo straordinario in zona Centrale, assistono in diretta alla scena e intervengono subito, riuscendo a bloccare la fuga del trentaseienne egiziano. La ragazza lo riconosce senza ombra di dubbio: “Faceva parte del gruppo”.

https://www.ilgiorno.it – foto archivio