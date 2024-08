Germania, strage Solingen: arrestato un “rifugiato”

Gli agenti di polizia tedeschi del Comando delle operazioni speciali (SEK) hanno fatto irruzione in una residenza per rifugiati dopo l’attacco a Solingen

Secondo le prime informazioni non confermate, sarebbe stato arrestato un siriano. Lo scrive Bild.

L’alloggio per i richiedenti asilo si trova a soli 300 metri dal Fronhof, il luogo dell’attacco. E a 150 metri dal punto in cui gli investigatori hanno trovato nel pomeriggio l’arma che sarebbe stata usata venerdì sera dall’assassino, che ha ucciso tre persone e ne ha ferite gravemente otto.

Secondo quanto è stato appreso da Bild, un cane della polizia ha condotto gli investigatori direttamente dal luogo in cui è stato trovato il coltello alla residenza per richiedenti asilo in Wupperstrasse / Goerdelerstrasse a Solingen.

L’unità speciale ha quindi circondato l’edificio e fatto irruzione poco dopo le 20 si stasera. Diversi residenti vengono interrogati.

In serata, da Beirut, l’Isis aveva rivendicato l’attacco. ANSA