Germania, carne di maiale nei pasti dell’asilo: licenziata addetta alla cucina

A Brema, in Germania, la presenza di carne di maiale nei pasti di un asilo nido ha scatenato una controversia politica e legale. Secondo quanto riportato, il Servizio di Sicurezza dello Stato (Staatsschutz), responsabile di questioni tra cui la sicurezza nazionale, sta indagando su eventuali reati.

L’incidente sarebbe avvenuto presso il Kinder- und Familienzentrum Marßel ​​a Brema Nord, una struttura che accoglie una grande percentuale di bambini musulmani. Un’addetta alla cucina è sospettata di aver ordinato, preparato e servito carne di maiale, alimento proibito dall’Islam, ai bambini. È stata immediatamente licenziata senza preavviso. È accusata di aver agito “per motivi razzisti”.

Il direttore del Kita Bremen, Uwe Kathmann, ha dichiarato: “Questo è assolutamente intollerabile”. Ha aggiunto che il centro si impegna a rispettare le abitudini alimentari dei bambini e dei genitori, “siano esse religiose o culturali”. Ha inoltre definito questo principio “uno standard assoluto, non negoziabile”.

Il caso è stato reso pubblico dal senatore di Brema per l’infanzia, Mark Rackles, membro del partito SPD, tramite un comunicato stampa. Secondo il comunicato, la maggior parte dei genitori ha appreso dell’accaduto solo in quel momento e ora è indignata. Murat Celik, presidente del consiglio di amministrazione della Schura, la federazione islamica di Brema, ha denunciato una “perdita di fiducia” e ha chiesto che “questo non accada più”. La società di gestione, Kita Bremen, ha disposto che la scuola fosse sorvegliata da un servizio di sicurezza dopo l’incidente.

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