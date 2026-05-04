Auto sulla folla a Lipsia, due morti e due feriti

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026, Vetrina

Auto sulla folla a Lipsia

Un’auto si Ã¨ lanciata contro un gruppo di persone nel centro di Lipsia, in Germania

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite. Lo riporta il sito della Reuters, citando l’emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale.Â Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, il conducente Ã¨ stato arrestato. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste piÃ¹ alcun pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Non Ã¨ ancora chiara la dinamica dell’episodio ma secondo l’emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto Ã¨ stato visto sfrecciare ad alta velocitÃ  in una zona pedonale della cittÃ . L’emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.Â  ansa

Share

Articoli correlati

Merz riceve Al Jolani

Merz riceve Al Jolani: presto rimpatrio di 1,3 milioni di siriani

Germania Natale

Germania, sventato attacco a mercatino di Natale: 5 arresti

Germania, incidente a oleodotto

Germania, incidente a oleodotto: sversati 200mila litri di petrolio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *