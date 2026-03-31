Merz riceve Al Jolani: presto rimpatrio di 1,3 milioni di siriani

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ricevuto ieri il presidente siriano Ahmed al-Sharaa in Cancelleria a Berlino per discutere della ricostruzione della Siria, del rimpatrio accelerato di 1,3 milioni di rifugiati siriani e della guerra in Medio Oriente.
Secondo Bild, Merz “ha bisogno di al-Sharaa affinchÃ© l’inversione di tendenza dei flussi migratori – una delle questioni piÃ¹ importanti del suo mandato – abbia successo”. Obiettivo del cancelliere Ã¨ di aumentare i viaggi di ritorno in Siria, nonostante la situazione della sicurezza nel Paese sia classificata come “instabile” dal Ministero degli Esteri tedesco.
(askanews)