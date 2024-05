Crosetto: ‘Israele semina odio che si ripercuoterà su figli’

Almeno 40 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, che ha colpito un’area umanitaria con tende che ospitavano sfollati

Iil bilancio è stato confermato dal ministero della Sanità locale, gestito da Hamas. “L’esercito di occupazione israeliano aveva designato queste aree come aree sicure e aveva invitato i cittadini e gli sfollati a recarsi in queste aree sicure. Quando gli sfollati fuggirono in queste aree, l’esercito di occupazione israeliano vi commise massacri ed esecuzioni”, ha spiegato Ismail Al-Thawabta, direttore generale dell’ufficio media del governo di Hamas a Gaza. (askanews)

Crosetto

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Ho l’impressione che Israele stia seminando un odio che coinvolgerà figli e nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese è un altro. Dovevano discernere tra le due cose e fare una scelta più coraggiosa dal punto di vista democratico”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a SkyTg24 Live in Milano.

“Siamo convinti che Israele dovesse risolvere il problema con Hamas – ha aggiunto -, ma fin dal primo giorno abbiamo detto che questa cosa andava affrontata in modo diverso. Tutti gli Stati sono concordi che su Rafah Israele doveva fermarsi. Non siamo stati ascoltati e ora guardiamo con disperazione la situazione”.