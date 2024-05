Attentato Fico, von der Leyen: “Ferma condanna a vile attacco”

“Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al premier Fico e alla sua famiglia”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “I miei pensieri vanno al Primo Ministro Fico e alla sua famiglia”, ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, mentere la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il primo ministro olandese Mark Rutte hanno tutti dichiarato su X di essere scioccati dalla notizia. “Niente potrà mai giustificare la violenza o tali attacchi”, ha detto Michel. tg24.sky.it

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024