Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti

Arrestati per il potenziale rischio di fuga i titolari de Le Costellation Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per la tragedia di Crans Montana

Su richiesta della Procura del Canton Vallese l’uomo Ã¨ in custodia cautelare in carcere. La moglie e socia ai domiciliari col braccialetto elettronico e l’obbligo di presentazione una volta al giorno negli uffici della Polizia. Il provvedimento Ã¨ arrivato dopo un interrogatorio fiume di oltre sei ore e mezza a Sion.

I coniugi sono accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose e sono arrivati a piedi scortati da una forte presenza di polizia, tra decine di giornalisti svizzeri e internazionali. Le tre procuratrici che hanno convocato la coppia miravano in particolare a fare maggiore chiarezza sul patrimonio immobiliare dei due. Accompagnati dagli avvocati YaÃ«l Hayat, Nicola Meiere Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese BÃ©atrice Pilloud. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime.

