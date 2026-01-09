Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Jacques Moretti

Arrestati per il potenziale rischio di fuga i titolari de Le Costellation Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per la tragedia di Crans Montana

Su richiesta della Procura del Canton Vallese l’uomo Ã¨ in custodia cautelare in carcere. La moglie e socia ai domiciliari col braccialetto elettronico e l’obbligo di presentazione una volta al giorno negli uffici della Polizia. Il provvedimento Ã¨ arrivato dopo un interrogatorio fiume di oltre sei ore e mezza a Sion.

I coniugi sono accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose e sono arrivati a piedi scortati da una forte presenza di polizia, tra decine di giornalisti svizzeri e internazionali. Le tre procuratrici che hanno convocato la coppia miravano in particolare a fare maggiore chiarezza sul patrimonio immobiliare dei due. Accompagnati dagli avvocati YaÃ«l Hayat, Nicola Meiere Patrick Michod, i due imprenditori sono stati sentiti singolarmente dalla procuratrice generale del Vallese BÃ©atrice Pilloud. Agli interrogatori hanno potuto assistere anche gli avvocati che rappresentano alcune vittime.
www.rainews.it

Articoli correlati

Crans-Montana

Crans-Montana, procuratrice: ‘rogo provocato dalle candele’

Crans-Montana

Crans-Montana, Procura: “Per i testimoni c’Ã¨ stata un’esplosione”

splosione nel bar di una stazione sciistica svizzera

Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera, almeno 40 morti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *