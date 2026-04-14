Milano, cartello ‘sionisti non benvenuti’: pm chiede l’archiviazione

MILANO, 14 APR – A maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta ‘Israeliani sionisti non sono benvenuti qui’, provocando polemiche politiche e anche la denuncia da parte del consigliere di Azione ed esponente della ComunitÃ ebraica Daniele Nahum. “Oggi mi Ã¨ stato notificato l’atto con cui il pm chiede l’archiviazione della mia denuncia – spiega in una nota il consigliere -.

Nonostante il pm scriva che il reato potrebbe configurarsi, nella sua richiesta si legge che non vi sarebbe alcuna prova certa che a esporre il cartello siano stati i proprietari. Non si esclude neanche l’ipotesi che possano averlo messo soggetti terzi a loro insaputa, dato che i titolari probabilmente non conoscono l’ebraico”.

“In pratica, si stanno ignorando le ammissioni pubbliche degli stessi proprietari, che hanno piÃ¹ volte dichiarato di essere stati loro a esporre quel messaggio in vetrina. Dunque resta il mistero: sono stati i proprietari, come essi stessi hanno rivendicato, o una ‘manina invisibile’ mossa dal caso? – prosegue -. Siamo di fronte a una vicenda letteralmente pirandelliana, dove la realtÃ viene messa da parte per fare spazio all’assurdo”.â€¨ “Ovviamente non finisce qui: mi opporrÃ² alla richiesta di archiviazione – conclude – . La lotta contro l’antisemitismo e le discriminazioni non ammette zone grigie o giustificazioni inverosimili”. ANSA