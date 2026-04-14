Maxi-inchiesta borseggiatrici Venezia, arrestata in Spagna 14/a imputata

VENEZIA, 14 APR – E’ stata arrestata a Girona, in Spagna, lunedÃ¬ scorso, la 14/a presunta borseggiatrice ricercata con mandato d’arresto internazionale nel gruppo di venti indagati della maxi-inchiesta dei carabinieri di Venezia sui furti a turisti e passanti nella cittÃ lagunare. Proprio oggi si Ã¨ tenuta in tribunale la prima udienza preliminare dell’indagine contro una ventina di persone, tra uomini e donne, considerate responsabili di furti con destrezza ai danni di centinaia di migliaia di turisti “alleggeriti” da borseggiatori e borseggiatrici che continuano a colpire in cittÃ specie i visitatori piÃ¹ anziani e vulnerabili.

La donna, 24 anni, senza fissa dimora, di origini croato-bosniache, Ã¨ stata fermata dalla Polizia nazionale spagnola in forza dell’internazionalizzazione dell’ordine di custodia in carcere emesso dai giudici veneziani e diramato tramite un Mandato d’arresto europeo. Sale cosÃ¬ a 14 il numero degli imputati individuati dai carabinieri di Venezia, ritenuti far parte di varie bande di criminali provenienti soprattutto dall’Est Europa. (ANSA)