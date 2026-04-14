Von der Leyen a Magyar: ‘lavoro urgente per riallinearsi ai valori della UE’

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Von der Leyen

BRUXELLES, 14 APR – “Ho appena parlato nuovamente con il primo ministro designato Peter Magyar. L’Ungheria Ã¨ tornata nel cuore dell’Europa, dove Ã¨ sempre appartenuta. Questo Ã¨, prima di tutto, un momento importante per il popolo ungherese. Per la sua voce, la sua dignitÃ  e il suo futuro in un’Ungheria sicura e prospera all’interno di un’Europa forte”.

Lo scrive su X Ursula von der Leyen. “Abbiamo discusso delle prioritÃ  immediate. C’Ã¨ un lavoro urgente da svolgere per ripristinare, riallineare e riformare: ripristinare lo Stato di diritto, riallinearsi ai valori europei condivisi e riformare, per sbloccare le opportunitÃ  offerte dagli investimenti Ue”. (ANSA)

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