La liberal-democrazia Ã¨ la piÃ¹ perfetta invenzione della Rivoluzione satanica anti-umana

di Massimo Viglione – Leggo e sento ovunque di un prossimo imminente blocco energetico.

Chiusi dentro casa, e questa volta senza nemmeno il passaporto verde o regioni colorate per il controllo della massa serva: tanto non ci sarÃ carburante e quindi non potremo andare da nessuna parte.

E siccome non ci sarÃ carburante, mancheranno anche i beni di primi necessitÃ .

E, guarda caso, leggo di trame per riportare Conte al governo.

Ovvero, ricreare le condizioni del 2020-22, in peggio.

E’ cosÃ¬ difficile immaginare che dopo Conte tornerebbe Draghi?

Tanto, Mattarella Ã¨ sempre lÃ¬, pronto all’uso in aeternum.

Ma, soprattutto, sempre lÃ¬ Ã¨ la dabbenaggine della massa eterodiretta dalla televisione e dai media, con cantanti, attorucoli e guitti di Stato compresi.

Qualcuno dice che il nuovo partito del generale Vannacci possa essere una speranza. Ma Vannacci si Ã¨ schierato, nero su bianco nel suo libro, a favore del vaccinismo (oltre ad aver lodato pubblicamente la Massoneria, ovvero il sistema che tutto questo impone).

FarÃ ammenda pubblica per questo? Non credo. Ed Ã¨ un peccato. Sarebbe pronto a opporsi pubblicamente e operativamente al prossimo meccanismo generale di controllo coattivo delle masse e isolamento forzato delle persone?

Purtroppo, la “gente” non capisce, e, se capisce, non vuole capire, per paura, per comoditÃ , per complessi di inferioritÃ , per non andare controcorrente. La massa obbedisce sempre al potere, sempre, come l’esperienza storica e la migliore letteratura sociologica insegnano.

C’Ã¨ chi pensa che “la massa” siano sempre gli altri. Ma continua a ragionare e vivere come gli altri, perÃ². Altro inganno del potere dell'”occhio” che tutti ci spia e ci guida.

Questo quadro drammatico si inserisce perÃ² nel contesto internazionale, imprevedibile e altamente pericoloso, oltre che destabilizzante. Il che potrebbe essere il colpo finale di grazia, come, forse, l’urto che rovescia il tavolo con tutte le carte sopra.

Non lo sappiamo, questa Ã¨ la veritÃ . E chi lancia certezze tronfie, Ã¨ un ingannatore di stolti. Da qualsiasi parte si schieri.

Occorre massima prudenza, grande circospezione, preparazione al peggio, ma anche reazione e speranza, oltre che intensa preghiera per chi ha fede.

Poi occorrerebbe che si seguisse chi dice e segue la veritÃ , chi tenta di creare un’Ã©lites di spiriti magni, chi mostra costante buon senso, chi si espone con pericolo ma anche con saggezza e costante prudenza, senza cadere negli eccessi del sentimentalismo e dell’estremismo ormonale di certe categorie di persone.

Ma questo Ã¨ esattamente ciÃ² che la massa non farÃ mai.

Ecco perchÃ© la liberal-democrazia Ã¨ la piÃ¹ perfetta invenzione della Rivoluzione satanica anti-umana.

I pochi, nei giorni che verranno, possono solo unirsi e tentare di salvare e salvarsi.

Abbandonandosi a Dio e esercitando coerenza, luciditÃ e caritÃ reciproca.

Prof. Massimo Viglione