Cnn: “La bomba russa FAB-1500 sta decimando le difese di Kiev”

La Russia ha iniziato a utilizzare in Ucraina una potente bomba aerea che ha decimato le difese ucraine. Stando a quanto riportato dalla Cnn, si tratta della bomba FAB-1500, un’arma da 1,5 tonnellate di cui quasi la metà composta da esplosivi ad alto potenziale, che viene lanciata dagli aerei da una distanza di circa 60-70 chilometri, fuori dalla portata di molte difese aeree ucraine.

La Russia ha fatto ricorso a questa arma nell’offensiva nella regione di Donetsk, in particolare per annientare la difesa ucraina dentro e intorno ad Avdiivka, abbandonata da Kiev lo scorso febbraio. Yuri Ihnat, portavoce dell’aeronautica ucraina, ha detto alla Cnn: “Alla vigilia e durante la battaglia di Avdiivka, sono state lanciate centinaia di bombe aeree nell’arco di pochi giorni. Ne sono state usate 250 in direzione della città in sole 48 ore”.

“Mette molta pressione sul morale dei soldati. Non tutti i nostri ragazzi riescono a resistere. Anche se ormai sono più o meno abituati alla FAB-1500, ma è un inferno” ha raccontato all’emittente Usa un soldato della 46esima Brigata aerea dell’Ucraina impegnato nella città di Krasnohorivka, nel Donetsk.

