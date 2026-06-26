Francia, governo si rifiuta di pubblicare i risultati dei test antidroga su ministri e funzionari

I risultati della campagna di test antidroga, condotta ai più alti livelli di governo, non saranno resi pubblici

Avviata su richiesta di Sébastien Lecornu per organizzare test “a sorpresa”, l’operazione ha come obiettivo ministri, membri del loro staff, alti funzionari pubblici come prefetti e ambasciatori, nonché agenti con accesso a informazioni sensibili.

Secondo fonti vicine al Primo Ministro, citate dall’AFP, la campagna è stata intrapresa “in nome del dare il buon esempio e garantire la sicurezza nazionale”. Tuttavia, l‘ufficio del Primo Ministro si rifiuta di divulgare i nomi di coloro che potrebbero essere risultati positivi. “Non siamo un tribunale”, ha spiegato l’entourage del Primo Ministro, aggiungendo: “Non intendiamo rendere pubblici i nomi degli agenti coinvolti”.

L’iniziativa, lanciata il 16 giugno nell’ambito dell'”intensificazione” della lotta al narcotraffico da parte del governo, ha suscitato reazioni contrastanti all’interno dei ministeri. Un consigliere ministeriale ha messo in dubbio la legalità della circolare e ha denunciato il rischio di “creare un clima di sfiducia”. Un altro, al contrario, ha accolto con favore l’iniziativa, sostenendo che “non possiamo più permetterci di essere compiacenti riguardo a questi consumi”, che colpiscono “tutti i settori della società”.

In caso di test positivo, il governo licenzierebbe discretamente le persone coinvolte. Secondo TF1info, che cita l’AFP, ciò sarebbe già accaduto nei mesi scorsi con un consigliere per le questioni agricole e un alto funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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