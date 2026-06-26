Doppio dito medio in diretta: Alessandro Baracchini sospeso da RaiNews 24

Alessandro Baracchini è stato sospeso dalla conduzione di RaiNews24

Il provvedimento arriva dopo il doppio dito medio che il giornalista aveva fatto in diretta, probabilmente per un disguido tecnico e pensando di non essere in onda, al termine dell’edizione del Tg delle 12 dello scorso 19 giugno. A comunicarlo è stato il direttore della testata, Federico Zurzolo: “Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini”.

A quanto apprende LaPresse, la scelta è stata presa da Zurzolo anche per rispetto nei confronti dei telespettatori, e si tratta di una decisione che non ha nulla a che fare con il procedimento dell’azienda che avrà invece il suo percorso e il suo iter come da regolamento disciplinare della Rai.

Le scuse di Alessandro Baracchini per il gestaccio in diretta

Quasi contestualmente al comunicato della sua sospensione, Alessandro Baracchini ha pubblicato un post di scuse sui social, dicendosi sinceramente rammaricato per quanto accaduto.

“E a questo punto mancano solo le mie scuse. Avrei voluto parlare subito, ma mi era stato consigliato di aspettare. Ora però è il momento”, ha esordito il giornalista 61enne: “Quello che è successo in onda a RaiNews24 venerdì scorso è l’incubo di ogni conduttore: perdere il controllo, sbroccare e… finire in onda senza rendersene conto. Non ci sono giustificazioni e non ne cerco”.

Quindi il commento sul gestaccio, “sbotto di rabbia” che – precisa – “non era diretto a qualcuno in particolare ma è stato una reazione improvvisa e incontrollata ad una serie di cose andate tutte storte. Non è stata una sigla partita troppo presto o troppo tardi a farmi scattare, come può legittimamente pensare chi ha visto da casa. C’è stato un accumulo di tensioni, comunicazioni via auricolare, imprevisti che capitano tutti insieme, e quel collegamento su una notizia importante che salta all’ultimo momento. Quel vaffa era contro la sfiga perfetta che fa saltare tutto e ti manda in bestia”.

“Il gesto è odioso e offensivo in sé, lo sarebbe stato anche se non fosse andato in onda per errore. E me ne scuso”, prosegue: “E mi scuso ancora con i colleghi che si trovavano dietro quella telecamera: registi, tecnici, impiegati e giornalisti. Mi scuso con la mia azienda, la Rai, e con la mia testata, RaiNews24, di cui sono orgogliosamente un membro e un volto dal lontano 1999, quando nacque, sotto la direzione di Roberto Morrione (chissà cosa avrebbe pensato lui…). E mi scuso soprattutto con tutti voi che mi seguite da anni. Con quello scatto d’ira, quei pochi secondi diventati un meme, vi ho dato un’immagine di me molto diversa da quella seria, pacata e gentile che mi avete sempre detto di apprezzare quando entro nelle vostre case. È questo che mi dispiace di più”, la conclusione del messaggio che in tanti stanno commentando per manifestargli il loro sostegno per quanto accaduto.

www.today.it