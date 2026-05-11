Ucraina, Kallas: ‘Non permettere a Mosca di nominare il negoziatore’

“Se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro non è saggio”

Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, “siederebbe ad entrambi i lati del tavolo”. “Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È quindi chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire quel ruolo”, ha spiegato Kallas.

“Prima di avviare un dialogo con la Russia dovremmo discutere tra di noi di quali argomenti vogliamo trattare con loro ed è per questo che abbiamo organizzato un incontro con i ministri degli Esteri, durante il quale discuteremo delle proposte che ho avanzato per affrontare le questioni in sospeso. Perché, ribadisco, il problema della sicurezza europea risiede nel fatto che la Russia attacca costantemente i propri vicini e nel capire come possiamo effettivamente impedirlo. È per questo abbiamo bisogno di concessioni anche da parte russa. Proprio la settimana scorsa sono stata in Moldavia, dove, ad esempio, sono presenti truppe russe. Il ritiro delle loro truppe potrebbe essere una delle condizioni per garantire stabilità e sicurezza nella regione. Ma naturalmente ci sono molte domande relative a quali siano le nostre richieste alla Russia per avere un’Europa stabile e pacifica”. ANSA