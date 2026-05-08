Mosca: ‘massiccio raid su Kiev se attaccherà la parata del 9 maggio’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i paesi alleati della Russia di non partecipare alla parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio a Mosca, mentre la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata.

Mosca è tornata oggi ad avvertire l’Ucraina che lancerà “un massiccio attacco missilistico” su Kiev per rappresaglia se le forze ucraine cercheranno di attaccare le celebrazioni a Mosca per anniversario della vittoria sul nazifascismo, e ha avvertito in tal caso la popolazione civile e le rappresentanze diplomatiche della necessità di lasciare la città.

Il ministero della Difesa russo ha confermato che un cessate il fuoco proclamato da Mosca entrerà in vigore alla mezzanotte tra giovedì e venerdì e durerà fino alla mezzanotte di sabato, 9 maggio.

La Russia invita quindi anche la parte ucraina a sospendere le ostilità.

“In caso di tentativi del regime di Kiev di interrompere la celebrazione dell’81/o anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica a Mosca, le forze armate della Federazione Russa lanceranno un attacco missilistico massiccio contro il centro di Kiev”, si legge ancora in una nota del ministero postata sul suo canale Telegram.

“Avvertiamo ancora una volta la popolazione civile di Kiev e i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche straniere della necessità di lasciare la città in tempo”, conclude il comunicato. ANSA