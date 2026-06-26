Strage mercatino di Natale a Magdeburgo, al-Abdulmohsen condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo Taleb Jawad al-Abdulmohsen, il 51enne autore della strage con l’auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo

Il tribunale ha accolto la richiesta dei pm vista la particolare gravità del crimine. Durante il processo, Taleb Jawad al-Abdulmohsen aveva ammesso di avere travolto la folla, ma ha negato di aver agito deliberatamente.

Ad Abdulmohsen, che si spacciava per attivista anti-islamico (taqiyya) era stato diagnosticato il solito ”disturbo psichico”, ma è stato comunque ritenuto pienamente responsabile penalmente e pericoloso. Nell’attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, l’uomo, un medico di nazionalità saudita, provocò la morte di 6 persone e il ferimento di circa 300 individui.

Una fonte saudita aveva riferito a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell’autore dell’attacco al mercatino di Natale che, secondo la fonte, aveva pubblicato opinioni estremiste sul suo account di X.

“Per me è importante che restiamo uniti come Paese e che ci parliamo. Non è l’odio a determinare la nostra convivenza, ma il fatto che siamo una comunità che vuole conquistare un futuro comune e che non lasciamo vincere coloro che vogliono seminare l’odio”, aveva detto subito dopo l’attentato il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un punto stampa.

FOTO AFP