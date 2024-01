DIFFIDA alla RAI

dall’ Avv. Nino Filippo Moriggia

Spett.le RAI,

Viale Mazzini n. 14

00195 – Roma

Via PEC: raispa@postacertificata.rai.it

Romano di Lombardia, 21.12.2023

OGGETTO: ATTO DIFFIDA

Con la presente, i sottoscritti evidenziano come nell’arco di tempo decorrente dal 1° Febbraio 2020, giorno della dichiarazione di un’emergenza sanitaria denominata COVID-19, e fino ad oggi, il mezzo di informazione da Voi rappresentato ha trasmesso e divulgato una lunga serie di notizie non veritiere, perché alterate da interessi in conflitto con la sovranità del cittadino, o radicalmente false, perché asservite a soggetti internazionali e a governi fantoccio a danno del cittadino. Oggi abbiamo tutte le evidenze per contestare e smontare in ogni sua parte una narrativa intimidatoria, terroristica e discriminatoria da Voi attuata in modo programmato e pianificato nei minimi dettagli con lo scopo di contribuire a provocare gli effetti devastanti per l’economia, il benessere e la vita sociale del nostro Paese.

Recentemente si è tenuta una conferenza stampa presso il Parlamento Europeo promossa dall’Europarlamentare del Forum Mondiale sulla Democrazia Marcel de Graaf, il quale, unitamente ad altri personaggi di spicco e di indubbia competenza e credibilità quali Johan Kuust, Willem Engel, Vivek Maniche e Max Schmeling, ha portato prove evidenti ed inconfutabili riguardo alle responsabilità delle Aziende Farmaceutiche che hanno prodotto e venduto ai Governi di tutto il mondo (in questo caso in particolare in Europa) i CD “vaccini” e alle responsabilità di EMA e dei rappresentanti di Governo che li hanno irresponsabilmente acquistati, violando la Legge e i diritti inviolabili dell’uomo, arrecando gravissimi danni all’economia delle nazioni ed alla salute dei cittadini mediante somministrazione di questi profarmaci genici sperimentali, impropriamente definiti “vaccini”.

Ciò detto Vi alleghiamo il video dell’evento e riportiamo qui di seguito il riassunto della conferenza stampa tenutasi a Bruxelles il 21 Novembre 2023: https://shorturl.at/dkFT8. La trascrizione integrale della conferenza si può invece trovare qui: https://shorturl.at/bdqu9

PARLAMENTO EUROPEO

Bruxelles, 21 novembre 2023

CONFERENZA STAMPA SULLA LETTERA DELL’EMA

del Forum mondiale sulla democrazia

Marcel de Graaf, Europarlamentare del Forum Mondiale sulla democrazia

La dichiarazione esprime la preoccupazione riguardo alle risposte scritte ricevute dall’EMA riguardo ai vaccini Covid. L’EMA ha dichiarato che i vaccini non sono stati autorizzati per prevenire o ridurre le infezioni, ma solo per l’immunizzazione individuale: “i vaccini non avevano il fine di prevenire le infezioni e non ci sono dati che dimostrino che aiutino contro di esse”. Questo contrasta con le campagne di vaccinazione mirate a proteggere gli altri. Inoltre, l’EMA ha sottolineato la mancanza di dati sulla capacità dei vaccini di prevenire la trasmissione del virus e ha avvertito che i vaccinati possono comunque trasmettere l’infezione.

L’EMA ha anche stabilito che i vaccini servono solo per proteggere l’individuo vaccinato e che la sicurezza dovrebbe essere valutata prima della somministrazione, escludendo quasi tutti sotto i 60 anni, poiché il rischio di gravi complicazioni è basso in quella fascia d’età.

Inoltre, l’EMA ha dichiarato che i potenziali effetti collaterali dovrebbero essere segnalati tempestivamente, mentre sembra che il governo abbia scoraggiato tali segnalazioni nei primi 14 giorni dopo la vaccinazione, mettendo a rischio la vita delle persone. Queste informazioni danneggiano la politica di vaccinazione adottata da alcune istituzioni governative, poiché non sono state condivise con i cittadini, che sono stati indotti a vaccinarsi con false informazioni.

In conclusione, le campagne di vaccinazione dovrebbero essere interrotte poiché non rispettano i requisiti stabiliti dall’EMA e il governo e i partiti politici che lo hanno sostenuto debbano essere ritenuti responsabili delle loro azioni ingannevoli.

Johan Kuust

In questa situazione legata al Covid, si sollevano diversi interrogativi che sottolineano la gravità della questione. Molti cittadini, basandosi sulle informazioni fornite dal governo e dai medici, hanno scelto di vaccinarsi presumendo di aver preso una decisione informata. Tuttavia, il vero consenso informato è possibile solo se le informazioni diffuse dalle autorità sono corrette. Quando lo Stato disinforma, i medici non possono consigliare correttamente e le persone non possono prendere una decisione ben ponderata sulla vaccinazione.

Gli effetti collaterali sono un aspetto da considerare prima di vaccinarsi. L’EMA ha menzionato che sono attese segnalazioni di problemi che si verificano durante o subito dopo la vaccinazione, rendendo cruciali i dati sugli effetti avversi entro i primi 14 giorni.

Tuttavia, gli ufficiali statali hanno adottato una politica che non registra gli eventi avversi entro i 14 giorni, poiché presumono che il vaccino non sia efficace prima di questo periodo. Questa decisione è considerata senza senso, ignorando così potenziali rischi e effetti collaterali entro questo lasso temporale critico.

La maggior parte delle reazioni allergiche o degli effetti collaterali comuni si verificano entro tempi molto più brevi, da 20 minuti a 2 ore o, al massimo, entro 1 o 2 giorni. L’imposizione di un periodo di 14 giorni sembra essere un tentativo di creare un falso senso di sicurezza e minimizzare la quantità di effetti collaterali registrati.

Queste politiche governative e le campagne mediatiche ignorano quindi i potenziali rischi iniziali legati ai vaccini. Questo solleva dubbi su come i medici possano dare consigli accurati ai loro pazienti e come un individuo possa valutare autonomamente la sicurezza dei vaccini anti-Covid in mancanza di informazioni cruciali.

L’assenza di condivisione di informazioni cruciali solleva interrogativi sulla validità del consenso informato e sul ruolo dell’EMA nell’autorizzare i vaccini senza una registrazione accurata dei rischi. La rivelazione di un database pubblico e privato negli Stati Uniti solleva dubbi simili riguardo alla completezza delle informazioni fornite ai cittadini.

Questa mancanza di accesso completo alle informazioni sui potenziali rischi legati ai vaccini, soprattutto per il cittadino medio che può accedere solo a un database pubblico, compromette la possibilità di prendere decisioni informate sulla vaccinazione. È essenziale trovare risposte a queste domande il prima possibile, poiché la salute dei cittadini è in gioco mentre iniziano nuove campagne di richiamo per il Covid.

Willem Engel

In sintesi, l’obiettivo dell’incontro è informare il pubblico e i suoi rappresentanti sui gravi errori relativi alla sicurezza legati alle iniezioni di mRNA nel contesto della pandemia da Covid-19. Si è evidenziato come l’EMA e la Commissione europea abbiano commesso peccati gravi dal punto di vista politico, inducendo il pubblico in errore e costringendo le persone a partecipare a un esperimento potenzialmente pericoloso.

L’EMA ha ammesso che le informazioni fornite non erano adeguate a un consenso informato e la mancanza di prove per il controllo della trasmissione ha reso la campagna di vaccinazione una truffa e un’operazione di marketing illegale. L’argomentazione che i benefici superano i rischi non è supportata dai fatti, mentre si sta affrontando una crisi causata dalle iniezioni di mRNA, con migliaia di persone danneggiate.

Si è sollevata la violazione della Convenzione di Aarhus e la questione della manipolazione del codice genetico attraverso le iniezioni di mRNA, considerate organismi geneticamente modificati (OGM). Questo solleva preoccupazioni sulla salute umana e sull’ambiente, ignorando le valutazioni richieste dalle normative internazionali.

Si è discusso dell’associazione dell’integrazione del codice genetico batterico o virale con un potenziale rischio di cancro e dell’interazione con il microbioma umano, evidenziando la mancanza di informazioni e valutazioni preventive da parte dell’EMA prima dell’approvazione.

Si è puntualizzato che le iniezioni di mRNA non soddisfano i criteri di un vaccino tradizionale, mancando di antigene e di immunità a lungo termine, cercando invece di essere definite come tali attraverso modifiche delle norme regolatorie.

È stata denunciata l’alterazione silenziosa delle condizioni per la commercializzazione di queste iniezioni, rendendo le autorizzazioni stesse prova di frode, con l’aggiunta di termini specifici dopo il rilascio delle approvazioni iniziali.

Nonostante l’EMA tenti di distogliere l’attenzione sulla legittimità delle autorizzazioni, definendola una questione politica da affrontare dalla Commissione Europea, si è assicurato che ci si adopererà fino al ritiro delle iniezioni di mRNA dal mercato, al riconoscimento delle vittime e all’attribuzione delle responsabilità per questo scandalo senza precedenti nella storia della medicina.

Vivek Maniche

Si sono identificati tre modelli di effetti collaterali: meno gravi, più gravi e persino mortali, indicando che i lotti forniti erano difettosi sin dall’inizio e sono cambiati nel tempo senza una chiara causa identificata.

Le persone che hanno subito questi effetti collaterali non erano state informate del rischio, senza un adeguato rapporto rischio-beneficio. Si nota che Pfizer aveva segnalato almeno in parte questi problemi all’EMA già nell’agosto 2021, evidenziando l’esistenza di lotti che hanno causato più effetti collaterali rispetto ad altri.

Viene criticata l’EMA e le istituzioni nazionali per non aver comunicato al pubblico i problemi di sicurezza identificati e non aver ritirato i lotti problematici. Si evidenzia la necessità di esaminare gli effetti collaterali a lungo termine, inclusi potenziali legami con il cancro e l’eccesso di mortalità osservato in diversi paesi europei.

Si sottolinea l’aspettativa che l’EMA reagisse a questi dati e interrompesse la vaccinazione con i lotti problematici, informando il pubblico della situazione. L’intervento si conclude paragonando la situazione alla costruzione di un aereo in volo e afferma che, secondo loro, un’ala è caduta, criticando l’approccio dell’EMA alla gestione dei dati sulla sicurezza dei vaccini mRNA.

Max Schmeling

Lo statistico coinvolto nello studio presenta i risultati basati sui dati dei lotti di vaccini, evidenziando che alcuni lotti mostrano reazioni avverse in modo coerente e strutturato, non tipico di un prodotto farmaceutico ben prodotto. Questa struttura nei dati solleva preoccupazioni sulla possibilità di dare un consenso informato alle persone che ricevono questi vaccini, in quanto diventa impossibile valutare e comunicare il rischio.

L’analisi evidenzia la presenza di tre linee quasi perfette, indicando una struttura non casuale nelle reazioni avverse tra i lotti, ma attualmente non si conosce il motivo dietro questa struttura. Questa situazione è considerata un segnale di sicurezza allarmante e rende impossibile il consenso informato.

Marcel de Graaf

Sia Schmeling che de Graaf anticipano l’intenzione di inviare una seconda lettera all’EMA per affrontare questi problemi, inclusa la contaminazione da DNA batterico nei vaccini e la mancanza di informazioni sui diversi database per gli eventi avversi. Si evidenzia anche il fatto che l’EMA non ha comunicato problemi rilevanti, come la variazione tra lotti, e ha permesso campagne di vaccinazione che potrebbero essere state fuori dagli utilizzi autorizzati.

Domande

1. Nella lettera di convocazione, uno degli argomenti da lei avanzati in merito alla sospensione delle autorizzazioni all’emissione in commercio è che negli SMPC di Pfizer e Moderna, che ora sono molto completi e illeggibili, comunque una cosa è molto chiara e l’ho vista a pagina 4 del documento che è di 574 pagine: viene letteralmente menzionato che alcuni casi hanno richiesto supporto di terapie intensive, e sono stati osservati casi fatali. E la mia domanda è: com’è possibile che le autorizzazioni all’emissione in commercio non siano state sospese e anche ritirate immediatamente dall’EMA, dal momento che le stesse Pfizer e Moderna ammettono che il rimedio ormai è peggiore della malattia? Potrebbe magari approfondire un po’ la questione?

Posso dirle che questa è una domanda per l’EMA. L’EMA deve valutare tutte queste statistiche e la sicurezza, per poi prendere una decisione. Abbiamo richiesto all’EMA di ritirare immediatamente l’approvazione commerciale a causa di tutti questi segnali di persone che muoiono, di miocardite, pericardite, persone con questo scompenso cardiaco che cadono morte sul campo da calcio, davanti alla televisione. Tutto è legato a questi vaccini.

E questo è ciò che è stato oscurato da una pessima registrazione. Quindi sì, è un punto molto valido, interessante.

Si sottolinea solo che già adesso l’industria farmaceutica fa queste chiare dichiarazioni nelle sue informazioni aggiuntive di 574 pagine.

Voglio dire, queste non sono informazioni accessibili per un medico o per un paziente. Devono stilare un elenco molto conciso, breve, chiaro, degli effetti collaterali e della probabilità di quanto spesso si verifichino. Tipo uno su diecimila, ad esempio.

Se un vaccinato su diecimila muore, mi dispiace dirlo in modo così schietto, a causa del vaccino, allora è molto peggio che contrarre un’infezione da Covid.

Ciò detto, penso che ora la palla passi all’EMA per adottare delle misure.

2. Sembra che si debbano avere SMPC separati per booster. Potrebbe approfondire l’argomento, forse, un po’ di più, signor Engel?

Sì. È molto strano vedere un solo documento per tutte le varianti che hanno prodotto.

Il ragionamento dell’EMA è che si tratti sempre della stessa domanda di commercializzazione. È un punto molto inquietante. Vediamo che gli studi clinici erano in corso solo da tre settimane, eppure al booster XBB1.5 è stata concessa l’autorizzazione all’emissione in commercio. Quindi l’EMA in realtà non segue le proprie linee guida e ha creato una sorta di buco in questa registrazione di sicurezza dell’EudraVigilance. Quindi ora abbiamo sul mercato prodotti medici non testati.

Tutto quanto contenuto in questo documento, come del resto ogni tipo di notizia non allineata al regime che si è venuto a manifestare nel corso della cosiddetta pandemia, è stato completamente e letteralmente ignorato, impedendo così, per l’ennesima volta, al Popolo, all’opinione pubblica, al singolo cittadino, di venire a conoscenza della verità.

Detta situazione è divenuta oggi, oltremodo, intollerabile, inaccettabile, inaudita e soprattutto insostenibile.

Il Vs. Comportamento omertoso e infedele integra ormai da molto tempo numerosi illeciti penali che, prima o poi, verranno completamente smascherati e che porteranno sul banco degli imputati Voi e tutti i responsabili “collaborazionisti” di questo illegittimo regime della menzogna, della manipolazione, della corruzione e del genocidio.

Tutto ciò premesso,

I sottoscritti Vi invitano e formalmente Vi diffidano a:

1) Pubblicare la notizia e i dati contenuti nella summenzionata Conferenza Stampa;

2) A rettificare tutte le false notizie divulgate riguardo alla c. d. “Pandemia”;

3) A riportare fedelmente dati statistici e notizie afferenti alle gravissime reazioni avverse causate dalla somministrazione dei farmaci sperimentali somministrati ai cittadini col nome “Vaccino Covid-19;

4) Ad investigare sulle false indicazioni fornite attraverso interviste o partecipazione a programmi televisivi o attraverso i social network o persino attraverso atti di Governo di personaggi quali Burioni, Bassetti, Galli, Conte, Speranza, Anelli, Figliuolo, Colao, Cingolani, Sileri, Draghi, Ricciardi, Pregliasco, ed anche numerosi giornalisti, direttori di testate Televisive e di giornali.

In mancanza, trascorso inutilmente il termine di gg. 15 dal ricevimento della presente i sottoscritti agiranno, senza ulteriore preavviso e senza indugio nei confronti Vostri e di tutti coloro che hanno direttamente o indirettamente divulgato notizie false, abusato della credulità popolare, seminato il panico e il terrore nella gente comune e che hanno omesso di riportare notizie vere.

Distinti Saluti

Avv. Nino Filippo Moriggia