Lombardo (Azione): ‘festival Russia Today a Bologna Ã¨ illegale, lo dice la UE’

“Il festival organizzato da Russia Today sulla propaganda russa che si Ã¨ svolto al cinema Nosadella di Bologna Ã¨ illegale. Non si tratta di libera manifestazione del pensiero, ma di una violazione del regolamento europeo che prevede misure restrittive nei confronti degli organi di propaganda del Cremlino, come Russia Today, disponendo il divieto di trasmettere, consentire, facilitare o contribuire alla diffusione della propaganda del Cremlino.

Comâ€™Ã¨ possibile che nessuna autoritÃ italiana sia intervenuta? Comâ€™Ã¨ possibile che il regolamento sia inapplicato solo in Italia e Ungheria? Abbiamo depositato unâ€™interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi e se non otterremo risposte, siamo pronti a denunciare il Governo italiano alla Commissione europea perchÃ© avvi una procedura dâ€™infrazione contro lâ€™Italia”

Lo scrive su X il senatore Marco Lombardo, segretario di Azione.