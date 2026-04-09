Donna danneggiata da “vaccino” Covid, indennizzo di 850 euro al mese

Arrivano i primi riconoscimenti ufficiali sul territorio pontino in merito a danni legati alla vaccinazione anti Covid-19

Due donne della provincia di Latina hanno ottenuto il riconoscimento del nesso causale tra la somministrazione dei vaccini e l’insorgenza di gravi patologie. Secondo i pareri medico-legali notificati negli ultimi giorni, le pazienti avrebbero sviluppato disturbi cardiaci e neurologici dopo aver ricevuto rispettivamente i vaccini AstraZeneca e Pfizer. I casi sono seguiti dall’avvocato Renato Mattarelli, impegnato da tempo in ricorsi legati a problematiche post-vaccinali, tra cui alterazioni ematiche, cardiache e neurologiche.

Per una delle due donne, vaccinata con AstraZeneca, è stato già disposto un indennizzo vitalizio di circa 850 euro mensili, oltre al riconoscimento degli arretrati. Per la seconda paziente, che aveva ricevuto il vaccino Pfizer, sarà invece necessario un ulteriore accertamento tecnico per determinare l’entità del danno subito, già richiesto attraverso un nuovo ricorso.

Il riconoscimento del nesso tra vaccinazione e patologia rappresenta un passaggio rilevante anche sotto il profilo giuridico. Secondo il legale, questi primi casi aprono la possibilità di richiedere risarcimenti per danni alla salute nei confronti di diversi soggetti istituzionali, tra cui il Ministero della Salute, l’Agenzia Italiana del Farmaco e le aziende produttrici.

Oltre agli aspetti sanitari ed economici, emerge anche una dimensione legata all’impatto psicologico. In alcuni casi, il riconoscimento formale del danno può comportare disturbi post-traumatici o difficoltà di adattamento, legati al cambiamento dello stile di vita e alla consapevolezza della condizione clinica.

Questi primi accertamenti segnano un punto di svolta per i numerosi procedimenti ancora in corso, delineando una prospettiva concreta di indennizzi e risarcimenti per altri soggetti che hanno avviato ricorsi analoghi.

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