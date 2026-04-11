Bassetti: “Trump blocca report sui benefici del vaccino covid”

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“I Cdc degli Usa hanno nascosto all’opinione pubblica americana dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid su ricoveri e complicanze, ritardando per ordine di Trump la pubblicazione di articoli scientifici”. Il professor Matteo Bassetti critica la linea dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

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Negli Usa, come riferisce il Washington Post, è stata bloccata la pubblicazione di un report che dimostrerebbe l’efficacia dei vaccini contro il covid, con effetti evidenti sul calo di ricoveri. “Quando a comandare la sanità ci metti no-vax e complottisti, questi sono i risultati. E’ censura scientifica, ormai sono alla frutta”, dice il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Secondo il report, tra settembre e dicembre 2025 gli adulti sani che hanno ricevuto il vaccino hanno ridotto del 50% la probabilità di recarsi al pronto soccorso o in una struttura di assistenza urgente e del 55% il rischio di essere ricoverati in ospedale per Covid rispetto a coloro che non hanno ricevuto la dose di vaccino prevista per il periodo 2025-2026. ADNKRONOS

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