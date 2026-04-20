Bce, Lagarde: ‘shock energetico enorme, ma servono piÃ¹ dati per agire’

ImolaOggiECONOMIA, News 2026

BCE Lagarde

ROMA, 20 APR – Lo shock all’offerta energetico “Ã¨ enorme” con una perdita netta stimata in 13 milioni di barili al giorno prima che intervenisse il blocco Usa dello stretto di Hormuz, ma “finora non abbiamo visto un rialzo sufficiente dei prezzi energetici da metterci chiaramente sullo scenario avverso”.

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Berlino. “La doppia incertezza, sulla durata dello shock e l’ampiezza delle ripercussioni (inflazionistiche, ndr) richiede di raccogliere piÃ¹ informazioni prima di trarre conclusioni nette di politica monetaria”, ha detto Lagarde. (ANSA).

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