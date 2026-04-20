Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, ‘nulla Ã¨ dovuto’

L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia.

Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l’avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell’incendio, “sono inopportuni”: “in linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autoritÃ svizzere, anche considerate le presunte responsabilitÃ pubbliche finora emerse, e proprio per questo l’invio delle fatture poteva essere evitato”.

Della questione si sta occupando in queste ore l’ambasciata italiana a Berna. “Le autoritÃ cantonali hanno sempre detto che nulla Ã¨ dovuto dalle famiglie italiane e quindi le spese di cura dei feriti sono a carico delle autoritÃ locali – spiega l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado – ma chiederÃ² comunque chiarimenti e ho giÃ fissato un incontro per il 24 aprile prossimo con il presidente del governo del Vallese Mathias Reynhard”.

“Le prestazioni mediche dell’Ospedale del Vallese non sono a carico delle famiglie”, ha precisato all’ANSA il DÃ©partement della sanitÃ del Cantone del Vallese. Le famiglie “sono state informate tramite posta, a fine febbraio, inizio marzo, della procedura in caso di ricezione di fatture mediche, che non devono essere pagate dalle famiglie”.Â ANSA