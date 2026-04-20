Mattarella: “Kenya esempio di democrazia e benessere”

“Il Kenya rappresenta un esempio di democrazia e di crescita, di benessere socioeconomico, e ci accomuna la vocazione alla pace, che coltiviamo congiuntamente con grande convinzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accogliendo al Quirinale l’omologo keniota, William Ruto. “Sono lieto di registrare con lei lo sviluppo crescente delle nostre relazioni e del nostro forte rapporto di amicizia”, ha aggiunto Mattarella. ITALPRESS

Meloni vede il presidente Ruto: piano azione triennale Italia-Kenya

(askanews) – Le nostre relazioni sono “eccellenti da ogni punto di vista” e con questa visita “abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i fronti della nostra cooperazione e adottare un piano di azione triennale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il presidente del Kenya, William Ruto.