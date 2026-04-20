Più Europa, Magi porta e cede cannabis alla Camera

Nella giornata mondiale della cannabis, celebrata a livello internazionale il 20 aprile, il deputato di + Europa, Riccardo Magi, ha portato e ceduto della cannabis nella sala stampa della Camera dei deputati. “Questo è il testo del decreto sicurezza, di gran lunga più nocivo e tossico della cannabis che ci abbiamo poggiato sopra, l’abbiamo utilizzato per confezionare queste dosi con cui abbiamo fatto la cessione ad Antonella Soldo, Marco Perduca, …

Mentre nel mondo c’è chi oggi celebra la giornata internazionale della cannabis, dedicata al suo consumo consapevole e ai benefici della sua legalizzazione, le istituzioni del nostro Paese la celebrano discutendo questa schifezza di decreto sicurezza che ha tanti passaggi incostituzionali e che ledono la libertà dei cittadini e le libertà fondamentali e ha una norma sulla ‘lieve entità’ che stringe ancora questa fattispecie autonoma”, ha sottolineato Magi.

“Già era intervenuto il divieto Caivano, qui si dice che non è ‘lieve entità’ anche se è lieve entità e la condotta è reiterata e abituale, è uno schiaffo a molti consumatori” ha sottolineato.”Noi pensiamo che il nostro Paese stia andando nella direzione sbagliata. Le democrazie che hanno scelto la via della regolamentazione, come gli Stati Uniti, il Canada – e in maniera diversa anche la Germania o la Spagna – ne stanno vivendo i benefici. Purtroppo noi viviamo in un Paese che è sempre più uno Stato etico, dove a Palazzo Chigi c’è il potentissimo sottosegretario Alfredo Mantovano, un talebano, uno degli autori della legge Fini-Giovanardi (la 49 del 2006, che ha inasprito le pene per lo spaccio di droghe, equiparando le sostanze leggere a quelle pesanti, ndr)”, ha detto ancora l’esponente di +Europa.

“Siamo qui per ricordare invece che è necessario legalizzare e regolamentare il consumo di cannabis per avere benefici sulla salute dei cittadini, nel contrasto alla criminalità organizzata e in un rapporto più sano tra la libertà dei cittadini e uno Stato che non deve essere etico come piace a questo governo”, ha detto Magi.

ASKANEWS