MorÃ¬ dopo il vaccino Covid: risarcimento di 77mila euro agli eredi

Pesaro, 7 aprile 2026 â€“ Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato liquida un indennizzo una tantum da 77.468,53 euro in favore degli eredi. La donna, 78enne pesarese, era deceduta il 30 aprile 2021: non aveva patologie pregresse e secondo quanto riferito dai familiari stava bene. Poi, a distanza di pochi giorni dallâ€™inoculazione del vaccino AstraZeneca, sono apparsi i primi preoccupanti sintomi che qualcosa non andava: febbre, dolori articolari fino a un peggioramento improvviso.

Colpita da una trombosi

Il 29 aprile era stata colpita da trombosi con una conseguente caduta che aveva provocato una grave emorragia. Dopo la caduta la 78enne era stata soccorsa dal marito che lâ€™aveva portata subito in ospedale. Il giorno dopo la donna era deceduta lasciando il marito e i figli sgomenti per una morte che, allâ€™apparenza, non aveva spiegazioni. A seguito del decesso, le autoritÃ avevano disposto lâ€™autopsia.

Il nesso causale

La risposta definitiva sul caso Ã¨ arrivata ora, a quasi cinque anni di distanza con una determina dellâ€™Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino dopo che la Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Roma ha riconosciuto il nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione permanente dellâ€™integritÃ psicofisica. Senza quel giudizio non sarebbe stato possibile alcun indennizzo.

La richiesta portata avanti dagli eredi

Dopo la morte della donna il marito aveva avviato la pratica per ottenere il riconoscimento previsto dalla legge 210 del 1992. Ma anche lui Ã¨ deceduto nel 2025. A portare avanti la richiesta sono stati quindi gli eredi, che hanno attraversato anni di istruttorie, verifiche e passaggi amministrativi. Nello stesso contesto anche il marito 84enne aveva avuto problemi di salute dopo la vaccinazione. Una settimana dopo la seconda dose di Pfizer era stato colpito da un ictus, con ricovero di tre giorni. Le sue condizioni erano poi migliorate, ma anche in quel caso le cause erano rimaste da chiarire. […]

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