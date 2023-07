Recanati, malore fatale: David Morresi muore a 43 anni

Recanati (Macerata), 22 luglio 2023 – Un malore improvviso ha ucciso il recanatese David Morresi, 43 anni, padre di un bambino di tre anni. L’uomo, originario di Bagnolo di Recanati dove è vissuto sino a poco tempo fa insieme ai suoi genitori, ha accusato un malore questa mattina mentre era nella sua abitazione a Padiglione di Osimo.

La sua morte ha creato notevole sconcerto in città e, in modo particolare, nella frazione di campagna tanto che è stata annullata anche la sagra del “Verdicchio e pesce fritto” che si sarebbe dovuta tenere questa sera a Bagnolo. L’uomo lavorava in un’impresa agricola nel comune di Jesi. Morresi è stato colpito dal malore questa mattina: in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i familiari hanno tentato di rianimarlo, ma inutilmente.

I funerali si terranno lunedì 24 luglio, nella chiesa di Bagnolo alle 17. La salma è stata composta nella casa funeraria Bamo in via Cupa Madonna di Varano di Recanati. Oltre al figlioletto, Morresi lascia la moglie Sara.

