Malore in spiaggia, muore bambina di 7 anni

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Una bambina di 7 anni è morta a Licata (Agrigento) dopo aver accusato un malore in mare. I soccorsi si sono rivelati, purtroppo, inutili

Le informazioni che arrivano dalla Sicilia sono ancora frammentarie, tuttavia, secondo le testimonianze raccolte fino a questo momento, sembrerebbe che la piccola si sia sentita male mentre si trovava in acqua, nella zona di Marianello.

La bambina è stata soccorsa dai bagnanti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è arrivato un elicottero per trasferirla all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I medici e i paramedici del 118 hanno cercato di rianimare la bambina sulla battigia, ma non c’è stato nulla da fare: la piccola è morta quando l’elicottero era ancora in volo. Avrebbe avuto alcune complicanze che si sono rivelate fatali.

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