Card. Pizzaballa a Gaza: ‘un disastro, tra tende e fogne bambini morsi dai topi’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Card. Pizzaballa

Pizzaballa: “Gaza è un disastro, le città rase al suolo e azzerate”

“Gaza è un disastro”. Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, dialogando con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, raccontando la sua visita nella Striscia, della settimana scorsa: “Le città – dice secondo quanto riportano i media vaticani – sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. Ciò che a me colpisce di più è il fatto di viaggiare su strade fortuite, in mezzo alle tende, alle fognature. Qui vive la gente di Gaza. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono. Mordono soprattutto i bambini e Gaza è piena di bimbi”.
tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

ministro degli Esteri Israel Katz

Katz: “Il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato”

Gaza

Israele conferma: “a Gaza almeno 70mila morti”

Benjamin Netanyahu

Netanyahu: ‘lo Stato palestinese a Gaza non si realizzerà’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *