Attacco con esplosivo a Monaco: tre feriti, due sono gravi

Lunedì 29 giugno, a Monaco, un’esplosione deliberata ha ferito tre persone, due delle quali in modo grave, come annunciato dal governo monegasco

L’esplosione è avvenuta in un edificio di Rue Révérend-Père-Louis-Frolla, intorno alle 21:00, lungo il confine con la Francia. Un portavoce del governo ha dichiarato all’Agence France-Presse che si è trattato di un “atto doloso”.

Secondo le informazioni fornite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Monaco, riprese da BFM Nice Côte d’Azur, un individuo è stato visto abbandonare una borsa sul luogo dell’esplosione prima di darsi alla fuga.

Sul sito web X, il sindaco di Nizza, città del dipartimento delle Alpi Marittime situata vicino al Principato, ha descritto l’incidente come un “attacco terroristico”, deplorando la “tragedia che ha colpito Monaco”. “I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e al popolo monegasco. Pieno sostegno alle forze dell’ordine e ai servizi di emergenza mobilitati”, ha scritto Éric Ciotti.

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I feriti sarebbero un oligarca ucraino e la sua famiglia.