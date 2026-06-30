Migranti, maxi truffa ‘Decreto Flussi’: 30 arresti

ImolaOggiCRONACA, News 2026, Vetrina

carabinieri arresto

Un’organizzazione, radicata in diverse province italiane, tra cui Milano, sfruttava il meccanismo del “Decreto Flussi” per far entrare illegalmente in Italia centinaia di stranieri, incassando fino a 6.500 euro a pratica

È la maxi-truffa scoperta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone. L’operazione ha toccato diverse zone d’Italia: oltre a Milano, i provvedimenti sono scattati nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Verona, Ragusa e Latina.

Le indagini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il centro nevralgico della rete era un Caf (Centro di assistenza fiscale) di Taranto. Attraverso la complicità di intermediari e imprenditori compiacenti, il gruppo presentava false richieste di lavoro sul portale “Ali” del Ministero dell’Interno. In questo modo, cittadini stranieri – provenienti principalmente da Pakistan, Bangladesh e India – riuscivano a ottenere il nulla osta e il visto d’ingresso in Italia pur non avendo alcun reale impiego ad attenderli.

Le accuse

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura di Taranto, hanno portato a contestare agli indagati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso.

www.milanotoday.it

Share

Articoli correlati

migranti Tunisia

Migranti, Tunisia blocca due tentativi di partenza verso l’Italia

bus Atap

Biella cerca autisti in Marocco: patente pagata e sei mesi di affitto

euro banconote

Prato, scoperta banca-fantasma per traffico di droga e immigrazione clandestina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *