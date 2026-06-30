Corte Suprema Usa conferma divieto per i transgender di competere in sport femminili

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La Corte Suprema americana ha mantenuto il divieto deciso da Donald Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università

Il massimo tribunale americano ha confermato le leggi statali che vietano agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive scolastiche e universitarie femminili, segnando un’importante vittoria per l’amministrazione Trump.

La decisione consente all’Idaho, alla West Virginia e a oltre venti altri Stati a guida repubblicana di applicare misure che impongono agli studenti di gareggiare nelle squadre delle scuole pubbliche e delle università in base al sesso di nascita, anziché alla propria identità di genere. ANSA

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