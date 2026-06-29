Oms, Tedros: “L’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, scrive su X: “L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, centinaia sono morte, le scuole sono chiuse, le reti elettriche stanno cedendo.

Spinto dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore “una volta ogni generazione” si verifica ora quasi annualmente. Ci avevano avvertito. Sono stati registrati più di 1300 decessi in eccesso dal 21 giugno legati alle alte temperature in Europa. (non è chiaro da dove provengano questi numeri, ndr)

Lo stress da caldo è spesso chiamato il “silent killer” – e le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono state costruite per queste temperature.

L’OMS sta lavorando con i suoi Stati membri e i partner per affrontare le minacce alla salute poste dal caldo estremo, concentrandosi sulla preparazione, la prevenzione e risposte più forti dei sistemi sanitari.

In particolare, stiamo incoraggiando i paesi europei a implementare piani d’azione per la salute legati al caldo, come parte di un’agenda più ampia per proteggere la salute contro il cambiamento climatico.

https://x.com/DrTedros/status/2071205410237723121