Oms: “Il 6 luglio riunione d’emergenza sul caldo con Stati Ue”

“Lunedì 6 luglio convocherò i responsabili nazionali per le emergenze, l’ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell’OMS nella Regione europea per una riunione di verifica d’emergenza. L’ordine del giorno prevede un unico quesito: cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore, siamo pronti per la prossima e in che modo l’OMS/Europa può offrire un maggiore sostegno?”.

Lo annuncia in una nota il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri P. Kluge. “Questa ondata di calore è una prova generale. Le estati future saranno più difficili”, avverte.

A partire dalla serata di lunedì 29 giugno in gran parte d’Italia sono arrivati i primi temporali: a Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.

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