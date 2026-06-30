Addio alle confezioni di acqua da sei: l’ultima follia “green” della UE

Addio alle confezioni d’acqua: dal 12 agosto entra in vigore il Regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, il Ppwr, pensato per ridurre la plastica e spingere invece sulla riciclabilità

Il nuovo nemico di Bruxelles, in sostanza, sono quelle confezioni di acqua che tengono insieme sei bottiglie da un litro e mezzo, quegli involucri con il manico che in genere si vedono nei carrelli della spesa di chiunque. Dunque, mentre col caldo che avanza la raccomandazione di medici ed esperti è quella di bere molto, l’Unione europea pensa bene di complicare il trasporto delle bottiglie d’acqua.

“Abbiamo avuto diverse interlocuzioni con i funzionari europei, facendo presente che la confezione con il manico agevola la portabilità delle bottiglie e assicura maggior sicurezza perché protegge le bottiglie – ha detto a La Verità Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua, la Federazione italiana delle industrie delle acque minerali -. Ci hanno detto che la norma sarà corretta ma ancora non abbiamo visto niente di scritto. Possibile che non si rendano conto che l’industria ha bisogno di programmare, i cambiamenti non possono arrivare a ridosso della data di entrata in vigore”.

In Italia il tema risulta particolarmente importante, dal momento che l’acqua minerale è uno dei prodotti più acquistati. Ogni anno le famiglie italiane ne consumano circa 273 litri. Considerando le confezioni di sei bottiglie da un litro e mezzo, si tratta dunque di circa sette-otto multipack al mese per famiglia.

L’altra novità, a partire dal 2029, è rappresentata dalla cauzione. Una novità legata ai Paesi che non raggiungono il 90% di raccolta delle bottiglie di plastica. In altre parole, il consumatore pagherà una cauzione al momento dell’acquisto e riavrà i soldi restituendo la bottiglia vuota. Il nostro Paese, intanto, è da anni al primo posto per la raccolta differenziata, con circa il 70%, mentre altri Paesi sono più indietro, come la Francia che si attesta al 35-37%. Una differenza evidente, che però non sembra interessare a Bruxelles.

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