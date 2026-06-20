Malore improvviso, Federico muore a 28 anni. Stava per diventare papà

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Camponogara, sconvolta dalla morte di Federico Nalon, 28 anni, deceduto nelle prime ore di mercoledì mattina a causa di un malore improvviso. Una notizia che ha lasciato senza parole familiari, amici e conoscenti, soprattutto perché il giovane non presentava particolari problemi di salute e stava vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita.

Federico si è spento poche ore prima del suo ventottesimo compleanno, che avrebbe festeggiato oggi, 18 giugno. Tra pochi giorni sarebbe inoltre diventato padre per la prima volta. Il figlio che la compagna Marika porta in grembo nascerà a breve e, per volontà della famiglia, porterà anche il nome del padre: si chiamerà infatti Edoardo Federico.

La tragedia si è consumata intorno alle 5 del mattino. Secondo quanto ricostruito, Marika si è accorta che il compagno non dava più segni di vita dopo essersi improvvisamente accasciato al suolo. La donna, al nono mese di gravidanza, ha immediatamente allertato il 118 e i genitori di Federico, Gabriella e Guerrino.

I familiari hanno raggiunto in pochi minuti l’abitazione del giovane, tentando ogni possibile manovra di soccorso nell’attesa dell’arrivo dei sanitari. Anche il padre ha cercato di rianimarlo praticando la respirazione bocca a bocca. Poco dopo sono intervenuti medici e infermieri del Suem 118 che hanno proseguito a lungo i tentativi di soccorso. Nonostante tutte le manovre effettuate, però, per il giovane non c’è stato nulla da fare. […]

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