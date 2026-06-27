Malore improvviso, morta soldatessa di 23 anni

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«Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del soldato Noemi Saetta, del Reggimento ‘Lancieri di Montebello’ dell’Esercito di Roma, mancata in seguito a un malore che l’ha colta mentre prestava servizio. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al capo di Stato Maggiore, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito».
Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La nota del ministero della Giustizia

«Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e tutto il personale del Ministero, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari di Noemi Saetta, giovane soldatessa scomparsa questa mattina, a seguito di un malore improvviso. La donna, in forza al reggimento “Lancieri di Montebello” (8°) di Roma, si è sentita male mentre era in servizio di vigilanza alle prove scritte del concorso in magistratura.
Solidarietà anche all’Esercito italiano e ai commilitoni per la grave perdita».

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