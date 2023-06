Milano, “borseggiatrice sfonda gabbiotto ATM con coccio di bottiglia”

“Borseggiatrice piccona il gabbiotto dell’ATM con il fondo di una bottiglia di vetro. Sicuri che non ci siano problemi @BeppeSala ??

Porta Garibaldi. 2023. Assurdo.”

Lo scrive su Twitter Angelo Ciocca pubblicando il video.

Qualcuno dice che in realtà si tratterebbe di un uomo.

Altri dicono che non sarebbe una borseggiatrice, ma una “turista”, oppure una persona in “disagio psichico”

#Borseggiatrice piccona il gabbiotto dell’ATM con il fondo di una bottiglia di vetro. Sicuri che non ci siano problemi @BeppeSala ??

Porta Garibaldi. 2023. Assurdo. pic.twitter.com/WsHluyEHNN — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) June 25, 2023